İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de 4 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 4 sığınak içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınak içerisinde; 4 adet büyük tüp, 50 kilogram şeker, 2 çift ayakkabı, çok miktarda kalaşnikof fişeği, 2 adet radyo, 1 adet battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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