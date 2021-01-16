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Tunceli'de 4 yeni ambulans hizmete girdi

Tunceli’ye gönderilen 4 yeni ambulans hizmete girdi.

Tunceli'ye gönderilen 4 yeni ambulans hizmete girdi.


Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 4 yeni ambulans gönderildi. Ambulansların hizmete girmesi nedeniyle devlet hastanesi önünde tören gerçekleştirildi.Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir ve sağlık çalışanları katıldı.


Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, “Ülkemiz genelinde sayın cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve sağlık bakanlığımızın desteğiyle ilimize tahsis edilen 4 ambulansımızı sağlık çalışanlarımıza teslim etmiş bulunuyoruz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah kazasız, belasız kullanmak nasip olur"dedi.


Vali Özkan ve beraberindekilerin incelemesinin ardından gönderilen ambulanslar hizmete başladı.

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