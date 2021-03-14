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Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 5 sığınak imha edilirken, sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 5 sığınak imha edilirken, sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.


Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında 13 Mart 2021 tarihinde 5 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir” denildi.

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