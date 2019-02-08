İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de 50 kişi daha istihdam edilecek

Tunceli’de açılan bir tekstil atölyesinde 50 kişinin giysi tadilatçısı olarak istihdam edileceği bildirildi.

Tunceli'de açılan bir tekstil atölyesinde 50 kişinin giysi tadilatçısı olarak istihdam edileceği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada;" Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında Organize Sanayi Bölgesinde açılan tekstil fabrikalarımızda, başta kadınlarımız olmak üzere yüzlerce vatandaşımız iş ve aş sahibi oldu. Vatandaşlarımızın tam sigorta, asgari ücretle çalıştığı, yemek ve servis imkanı da sunduğumuz OSB'deki tekstil fabrikalarımızdan biri, 50 vatandaşımızı daha giysi tadilatçısı olarak istihdam edecek.Giysi tadilatçısı olarak çalışmak isteyen vatandaşlarımız, 07 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında İŞKUR Tunceli İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler"denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.