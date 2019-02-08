Tunceli'de 50 kişi daha istihdam edilecek

Tunceli'de açılan bir tekstil atölyesinde 50 kişinin giysi tadilatçısı olarak istihdam edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada;" Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında Organize Sanayi Bölgesinde açılan tekstil fabrikalarımızda, başta kadınlarımız olmak üzere yüzlerce vatandaşımız iş ve aş sahibi oldu. Vatandaşlarımızın tam sigorta, asgari ücretle çalıştığı, yemek ve servis imkanı da sunduğumuz OSB'deki tekstil fabrikalarımızdan biri, 50 vatandaşımızı daha giysi tadilatçısı olarak istihdam edecek.Giysi tadilatçısı olarak çalışmak isteyen vatandaşlarımız, 07 - 15 Şubat 2019 tarihleri arasında İŞKUR Tunceli İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler"denildi.