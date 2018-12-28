Tunceli'de 57 köy yolu ulaşıma açıldı

Tunceli'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 222 köy yolundan 57'si açıldı. Kapalı bulunan 165 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Tunceli genelinde 2 gün etkili olan kar yağışı 222 köy yolunu kapattı,

Pülümür-Erzincan karayolunda ise kontrollü olarak araçlar gidebildi.Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma ile kapalı köy yollarından 57'si açıldı. Kapalı 165 yolun açılması için ekiplerin aralıksız çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Öteyandan Hozat ve Nazımiye İlçe merkezleri ile Pertek, Pülümür, Çemişgezek ve Ovacık ilçesine bağlı köylerin büyük bölümüne de enerji nakil hatlarındaki arıza nedeniyle elektrik verilemediği aktarıldı.