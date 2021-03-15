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Tunceli'de 6 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda 6 sığınak tespit edilerek imha edildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda 6 sığınak tespit edilerek imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez kırsalında 14.03.2021 tarihinde 6 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir" denildi.


Önceki günde operasyon kapsamında Hozat kırsalında çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilen 5 sığınak imha edilmişti.

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