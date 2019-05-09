Tunceli'de 6 terörist öldürüldü

Tunceli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 terörist öldürüldü.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup, ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.