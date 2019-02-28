Tunceli'de 7 bekçi göreve başladı

Tunceli'de eğitimlerini tamamlayan 7 bekçi göreve başladı.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 7 mahalle bekçisi görevlendirildi. Yazılı sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinden başarıyla geçen 7 çarşı ve mahalle bekçisi eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.

Bekçilerin, mahallelerin yanı sıra kent merkezindeki büyük parklarda görev yapacakları öğrenildi.