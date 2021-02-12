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Tunceli'de 7 yaban keçisi daha ölü bulundu

Tunceli’de daha önce 8’i telef olmuş olarak bulunan yaban keçilerinden 7’si daha ölü bulundu.

Tunceli'de daha önce 8'i telef olmuş olarak bulunan yaban keçilerinden 7'si daha ölü bulundu.


Mazgirt ilçesine bağlı Çanakçı köyünde geçtiğimiz ay 8 yaban keçisi telef olmuş şekilde bulunmuştu. Bölgede yine aynı ilçeye bağlı Yukarı Oyumca köyü sınırlarında vatandaşlar tarafından 7 yaban keçisi daha telef olmuş olarak bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ile jandarma ve veteriner hekimler yönlendirildi. Ateşli silah yaralanması görülmeyen yaban keçilerinin ölüm sebebinin araştırılması amacıyla numune alındığı belirtildi. Alınan numunelerin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderileceği aktarıldı.


Koruma altında bulunan yaban keçilerinin 1 ay içerisinde iki kez toplu şekilde ölmesi endişe oluşturdu. 2017 yılında da benzer ölümler olmuş, alınan numuneler sonucunda hayvanların keçi vebası hastalığına yakalandıkları tespit edilmişti.

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