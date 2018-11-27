Tunceli'de 700 öğrenciye mont

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Tunceli TSO tarafından merkez ve ilçelerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye mont yardımında bulunuldu.Oda Başkanı Zeynel Açıkgöz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Arslanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi öğrenciler için temin edilen montları teslim etti.

Her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere ise giyim yardımında bulunmaya çalıştıklarını belirten Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz, “Yaklaşan kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin mont ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Zor şartlarda öğrenimlerini sürdürmek isteyen öğrencilerimizin kışın üşümemeleri için elimizden geldiğince bizler de bir şeyler yapmak istedik. Temin edilen montlarımız öğrencilerimize dağıtılmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi. İl merkezi ve ilçelerimizde toplam 700 öğrencimize montları hediye ettik” dedi.

Müdür Vekili Mustafa Arslanoğlu ise, “Tunceli TSO tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimize mont yardımında bulunulacağı bildirilmişti. İlçe milli eğitim müdürü ve okul müdürü arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için çalışma yaparak kendilerine bildirdi. Ülke ekonomisine katkı sunan iş insanlarının bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alması, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmaları bizler için son derece önemli bir durumdur"ifadelerini kullandı.