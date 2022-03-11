Tunceli'de 78 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dünden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.