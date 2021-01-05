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Tunceli'de 8 yaban keçisi telef oldu, inceleme başlatıldı

Tunceli’de koruma altında bulunan 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu.

Tunceli'de koruma altında bulunan 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, keçilerin ölüm sebebini tespit etmek amacıyla numune aldı.


Alınan bilgiye göre, Mazgirt İlçesi'ne bağlı Çanakçı Köyü'nde koruma altında bulunan 8 yaban keçisi telef oldu. Telef olan hayvanları bulan köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'ne bildirdi. DKMP ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bir uzman veterinerle köye giderek ölen yaban keçilerinden numune aldı.


Vücutlarında ateşli silah yaralanması görülmeyen yaban keçilerinin ölüm nedenini tespit etmek amacıyla alınan numunelerin Elazığ'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

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