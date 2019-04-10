Tunceli'de 80 yıllık riskli binanın yıkımına başlandı

Tunceli'de 80 yıl boyunca çeşitli kamu kurumlarının hizmet veren binanın yıkım çalışması başladı.Yıkılan binanın bulunduğu alanın bir hayırsever tarafından yaptırılan okulun bahçesi olarak hizmet vereceğini belirtildi.

Hayırsever İş adamı Ali Büyükdağ tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi adına yaptırtığı Latif Büyükdağ İlkokulu'nu Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Sonel, daha önce bir çok kuruma hizmet veren eski okul binasının yıkımını da yerinde inceledi.

Kentte 8 derslikli, konferans salonlu, müzik sınıflı çeşitli donatılarla güzel bir ilkokulu hayırsever işadamı Ali Büyükdağ'ın kazandırdığını anımsatan Vali Tuncay Sonel,"Burası Ovacık yolu üzerinde bizim 'Kara Nokta' dediğimiz kazaların da çok olduğu yerlerden bir tanesiydi. 80 yıllık çeşitli kamu kurumlarına hizmet etmiş deprem riski taşıyan bir bina vardı. Şimdi bu binanın yıkımını da yapıyoruz ve bahçesini de yeni yapılan ilkokulumuza kazandırmış olacağız. Ben şimdiden emeği geçen başta hayırseverimiz olmak üzere burada çalışan işçi kardeşlerimize de teşekkür ederim. Tunceli'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.