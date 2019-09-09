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Tunceli'de 86 okulda 9 bin öğrenci ders başı yaptı

Tunceli’de 86 okulda bin 42 öğretmen ile 9 bin 38 öğrenci ders başı yaptı, Vali Tuncay Sonel’de öğrencilerle bir araya geldi.

Tunceli'de 86 okulda bin 42 öğretmen ile 9 bin 38 öğrenci ders başı yaptı, Vali Tuncay Sonel'de öğrencilerle bir araya geldi.


2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde 86 okulda bin 42 öğretmen nezaretinde 9 bin 38 öğrenci ders başı yaptığı bildirildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi ile birlikte kent merkezinde bulunan Mehmet Ali Türker İlkokulu`nu ziyaret etti.Öğrencilerin yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Vali Sonel, sınıfları gezdi. Öğrencilerle sohbet edip çok çalışmaları yönünde tavsiyede bulunan Sonel, öğretmenlerle de bir araya geldi.


Ziyaret sırasında çocukların isteği üzerine, Vali Sonel okul bitiminde çocukları lunaparka gönderme sözü verdi.

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