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Tunceli'de 91 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Ovacık ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.


Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için hazır bekletilen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı.


Öte yandan, Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Yağışların, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde daha fazla etkili olduğu öğrenildi.

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