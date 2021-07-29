İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de aç kalan ayılar mezbahaneye indi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.


Tunceli'nin Pülümür anne ve yavru boz ayı, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.