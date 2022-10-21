Tunceli'de açılan 252 kursta 5 bin kişi meslek öğrendi

Tunceli'de Halk Eğitim Merkezi tarafından bir yılda açılan 252 kursta 5 bin kişi meslek öğrendi. Tunceli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen meslek edindirme kursları devam ediyor.

Her yıl düzenli olarak sürdürülen kurslar, birçok vatandaşa yeni iş kapıları açıyor. Açılan kurslara özellikle yoğun ilgi gösteren kadınlar, bu kurslar sayesinde hem meslek sahibi oluyor hem de sosyalleşiyor. Hafta içi olan kurslarda, başta yöreye ait olan 'cacım halı dokuma' olmak üzere, okuma ve yazma kursları veriliyor. Yine Aile Destek Merkezleri (ADEM) bünyesinde aşçılık, saç kesimi, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi eğitimler uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimler sonunda ise kurslara katılan tüm kursiyerler, bakanlık onaylı ‘ustalık belgesi' almaya hak kazanıyor. Bu çerçevede son bir yıl içerisinde açılan 252 kursta 5 kişi meslek öğrendi.

Kent merkezinde son bir yıl içinde açtıkları 252 kursla 5 bin civarı vatandaşa ücretsiz hizmet olanağı sağladıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özkan Yurtsever, "Pandemi döneminde kurs açma oranlarında Türkiye 8'inci olan Tunceli Halk Eğitimi Merkezinde 6 saatten 2 bin saate kurslar bulunmaktadır" dedi.

7'den 77'e her kesime hizmet veriyor

Talep doğrultusunda 7'den 77'e her kesime hizmet verdiklerini ifade eden Yurtsever, “Kökleri Orta Asya'ya kadar dayanan halılarımızın dokunduğu atölyedeyiz. Bu atölyede vatandaşlarımız, cacım halısının nasıl yapıldığını öğreniyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak unutulmaya yüz tutmuş meslekleri bu anlamda kurslarımız üzerine desteklerimizi veriyoruz. 12 kişi oluşturmak şartı ile 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımıza kurs açabiliyoruz. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'müzün programlarında 3 bin 877 tane kursumuz ve 73 alan bulunmaktadır. Bu alanda mümkün olduğu kadar il merkezimizin sınırları içinde tüm kurslarımızı açmaktayız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda genel veya mesleki kurslarımızı açıyoruz. Ağırlıklı olarak mesleki kurslarımız talep görmektedir. Bu kursumuzda vatandaşlarımıza yeni meslekler edindiriyoruz. Aynı zamanda da ara eleman kazandırarak kurum olarak çalışma sektörüne de katkılarımız olmaktadır. Geçen sene totalde 252 kurs açmıştık, bu da 5 binin üzerinde vatandaşımıza hizmet verdiğimizi gösteriyor. Bu anlamda da tüm imkanlarımızı halkımıza hazır halde tutuyoruz. Bu kurslarımızın saatlerinde değişiklik gösteriyor. Kurs saatlerimiz 6 saatten de başlıyor, 2 bin saat süren kurslarımız da var. Bu anlamda halkımızı kurslarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

"İlmek ilmek seçtiğim zaman terapi gibi geliyor"

3 yıldır Usta Öğretici olan Havva Tacay, “Cacım, atalarımızdan bize kalan kültürel bir miras. Daha önceleri köylerde yapıyorlardı ancak köyler göç verdikten sonra bu sanat unutuldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı bir kursta bir eğitim alan birçok kişi usta öğretici olmayı hak kazandı. İçlerinden biri de benim. Unutulmasın diye sonraki nesle taşımayı düşünüyoruz. Burada cüzdan, sırt çantaları, heybe, yolluk, seccade ve halı şeklinde iki kanat yapıyoruz. Severek yapıyorum, dokumayı çok seviyorum. İlmek ilmek seçtiğim zaman terapi gibi geliyor” şeklinde konuştu.

“Evde yapamadığımızı burada yapabiliyoruz”

Aldıkları el sanatları eğitimleri ile unutulanları pekiştirdiklerini dile getiren kursiyerlerden Makbule Şimşek (62), “Burada tığ ve örgü işlerini öğreniyorum ve yapmaya çalışıyorum. Arkadaş ortamı çok güzel. Evde yapamadığımızı burada yapabiliyoruz. Hocamız da her konuda bize sürekli destek oluyor. Birbirimizden yardım alıp fikir alışverişi yapıyoruz. Stres atmış oluyorum, aynı zamanda bir şeyler de öğrenmiş oluyorum. Sosyalleşme yönünde de arkadaş ortamı çok güzel. Buraya gelerek unuttuklarımızı pekiştirdik” diye konuştu.

"Halk Eğitim Müdürlüğünün sağladığı bu güzel koşullardan dolayı teşekkür ediyorum"

Kuaförlük kursunda eğitim alan Eylem Tekin ise “Bu kursa yaklaşık 10 gündür geliyorum. Bu konuda çok hevesim var. Saça geçici ve kalıcı şekil vermeyi evde amatör olarak başladım. Bunun püf noktalarını öğrenmek için buraya geldim. Buradan alacağım eğitimle, hocamızın da detayları öğretmesiyle sadece saça geçici ve kalıcı şekil veren bir işletme açmayı düşünüyorum. Bu açıdan Halk Eğitim Müdürlüğünün sağladığı bu güzel koşullardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.