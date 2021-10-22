Tunceli'de AFAD gönüllüleri ve sivil toplum örgütleri eğitiliyor

Teorik ve pratik eğitimlerin tamamlanmasının ardından ekipler AFAD gözetiminde saha tatbikatları gerçekleştiriyor.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2 yıl önce kentte başladığı arama-kurtarma eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler kapsamında AFAD gönüllüleri ile sivil toplum örgütleri teorik ve pratik eğitimlere tabi tutulduktan sonra saha tatbikatları gerçekleştiriliyor. AFAD ekipleri, eğitim çalışmalarını tamamlayan Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ile saha tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem nedeniyle iki katlı binanın enkazında iki kişinin mahsur kaldığı senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, mahsur vatandaşlardan birini sağ olarak kurtarırken, hayatını kaybeden vatandaşı da uzun uğraşlar sonucu bulunduğu enkazdan çıkardı.

Başarıyla tamamlanan saha tatbikatlarının ildeki 400 gönüllüye yönelik devam edileceği belirtildi.