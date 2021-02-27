Tunceli'de ‘Afet Eğitim Yılı Etkinlikleri”

Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kurumlara 'Afet Eğitim Yılı Etkinlikleri' kapsamında eğitim verildi.

AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmesiyle, her ilde olduğu gibi Tunceli'de de eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda İl Afet ve Eğitim Komisyonunun koordinasyonunda görevli personel tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı,Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeline eğitmen yardımcılığı eğitimi verildi.

Eğitimlerde temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, periyodik olarak devam edeceği bildirildi.