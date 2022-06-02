Tunceli'de anaokulu öğrencileri hobi bahçesi oluşturdu

Tunceli'nin Hozat ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından ‘Toprağa Dokun' Projesi çerçevesinde hobi bahçesi oluşturuldu.

Hozat ilçesinde bulunan Hozat Anaokulu öğrencileri tarafından Toprağa Dokun Projesi çerçevesinde hobi bahçesi oluşturuldu. Minik öğrenciler, evlerinden getirdikleri sebze fidelerini yaptıkları hobi bahçesinde toprakla buluşturdu. Çocuklar tarafından özenle ekilen ürünlerin olgunlaşmasını bekleyen öğrenciler bu neticede dayanışmayı, sorumluluk almayı, paylaşmayı ve sabretmeyi de aynı anda öğrenmiş olacak.