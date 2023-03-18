Tunceli'de aracın çarptığı kurt telef oldu

Tunceli'nin Pülümür içesinde seyir halindeki bir aracın çarptığı kurt telef oldu.

Tunceli-Pülümür karayolunun Ağlayan Kayalar mevkiinde sürücüsü ve plakası belli olmayan bir aracın çarptığı kurt telef oldu. Karayolundan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen kurt yol kenarına çekildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası kurt imha edildi.