Tunceli'de aralarında kadın astsubayların da bulundu bin 60 personelle Eren Kış-6 operasyonu başlatıldı

Tunceli'de aralarında kadın astsubayların da bulunduğu bin 60 personelle Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 60 personel, 72 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylar da bulunuyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.