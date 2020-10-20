İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de av denetimi, 3 kişiye yasal işlem yapıldı

Tunceli’de avcılara yönelik yapılan denetimlerde 3 kişiye yasal işlem yapıldı.

Tunceli'de avcılara yönelik yapılan denetimlerde 3 kişiye yasal işlem yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bağlı ekipler, av sezonunun açılmasıyla birlikte başlattığı denetimleri aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde çalışma gerçekleştiren ekipler, 40 kişiyi denetledi. Denetimlerde usulsüz av yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Kurumdan yapılan açıklamada, 2020 -2021 av sezonunun açılmasıyla birlikte koruma kontrol ekipleri tarafından yapılan koruma kontrollerde 40 kişinin kontrol edildiği, 3 kişiye yasal işlem uygulandığı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.