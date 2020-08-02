İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de ayı saldırısında bir kişi yaralandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Süleymanuşağı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat (45) akşam saatlerinde kırsalda ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ekiplere haber verdi. Köye giden ekipler, Onat'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı. Onat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.