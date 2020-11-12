Tunceli'de ayılar bu kez de 4 danayı telef etti

Tunceli'de geçtiğimiz ay bir ahıra girerek 70 koyunu telef eden ayılar, bu kez 4 danayı telef etti.

Olay, merkeze bağlı Haceri köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılıkla uğraşan Veli Çelik'e (64) ait 1 yaşındaki 4 dana, köye 500 metre uzaklıkta telef olmuş halde bulundu. Olay yerine giden bölge sakinleri hayvanların ayı saldırı sonucu telef olduğunu üzerlerindeki pençe izlerinden anladı. Ayıların telef ettiği hayvanlarını gören Çelik, emek vererek büyüttüğü danalarının telef edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirecek olan Çelik, geçim kaynağının elinden gittiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

Geçtiğimiz ayda Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde ayı saldırısı meydana gelmişti. Besici Özkan Özdemir'in ahırına çatıdan giren ayılar, 70 küçükbaş hayvanı telef etmişti.