İhlas Haber Ajansı

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Tunceli'de ayılar çöplükte yiyecek aradı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kameralara yansıdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çöplükte yiyecek arayan boz ayılar kameralara yansıdı.


Pülümür ilçesinde bulunan mezbahayı mesken tutan ayılar bu kez çöplükte yiyecek ararken görüntülendi. Bir anne ve 3 yavru boz ayı, ilçe çöplüğüne giderken görüntülendi.


Bir başka boz ayı ise çöplükte yiyecek ararken kendisine havlayan köpeğe aldırış etmeden karnını doyurdu. Ayıların o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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