İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de ayılar, restorana geldi çöpleri karıştırırken görüntülendi

Tunceli’de yiyecek arayan ayılar, bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli'de yiyecek arayan ayılar, bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan ayılar yerleşim yerlerine kadar geliyor. Önceki gün ilçede bir mahalleye kadar inen ayılar, 8 kümese girerek tavukları telef etmişti. Yine aynı ilçede ayılar, bu kez ilçeye bir kilometre uzaklıkta bulunan bir restorana geldi. Restoranın bahçesinde bulunan çöp konteynerini deviren ayılar, bir süre karıştırdıktan sonra tekrar gözden kayboldu.


O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.