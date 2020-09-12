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Tunceli'de balık avlayan yılan görüntülendi

Tunceli’de balık avlayan yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'de balık avlayan yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri'nde endemik bir tür olduğu için koruma altında bulunan kırmızı pullu alabalıkları bir yılan avladı. O anları gören Alper Gedik, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Ovacık Gözeleri'nde bulunduğu esnada bir yılanın birkaç kere suya girip çıktığını belirten Alper Gedik, “Yılan bir iki dalıştan sonra ağzında alabalık ile sudan çıktı. Ben de yılanın balığı avladığı o anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledim” dedi.

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