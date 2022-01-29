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Tunceli'de baraj gölü dondu

Tunceli’de etkisini gösteren soğuk hava Uzunçayır Baraj Gölü’nün büyük bölümünün donmasına neden oldu.

Tunceli'de etkisini gösteren soğuk hava Uzunçayır Baraj Gölü'nün büyük bölümünün donmasına neden oldu.


Tunceli'de hafta başından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kent merkezinde gece sıcaklıklar eksi 10 dereceleri görürken ilçelerde eksi 20 derecelere kadar düşüyor.


Havaların soğuması, Mazgirt Köprüsü'nden kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü'nün bir bölümünün donmasını neden oldu.


Baraj gölünün donan bölümünün üzerinde kalın buz tabakalarının yanı sıra kar birikintileri oluştu.

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