Tunceli'de bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Tunceli'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri arttırıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, 2021 yılı Kurban Bayramı süresince, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma hazırlama işlemlerinde artacak yoğunluk nedeniyle hijyen koşullarının sağlanmasının, gıda güvenilirliği açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Kaya, "Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzde görevli gıda kontrolörlerince, ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren kasap, market, unlu mamuller ve tatlı satış yerleri, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin denetim ve kontrollerin sıklaştırıldı" dedi.

Kaya, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin, müdürlükleri tarafından kayıt altına alınarak denetimi gerçekleştirilen kayıtlı, onaylı işletmelerde yapılması gerektiğini bildirdi. Kaya, ayrıca bayramların insanlar arasındaki sevgi ve saygının arttığı, küslerin barıştığı, kötülüklerin unutulduğu ve kardeşçe selamlaştıkları günler olduğunu hatırlatarak, "Kurban Bayramının tüm halkımıza sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesini Allah'tan dileyerek, Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Kaya, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için, gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7 gün 24 saat hizmet veren 174 Alo Gıda Hattı ile WhatsApp ihbar hattına bildirebileceklerini sözlerine ekledi.