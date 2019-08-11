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Tunceli'de bayramlaşma programı

Tunceli’de bayramlaşma programı düzenlendi.

Tunceli'de bayramlaşma programı düzenlendi.


Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen programa Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Vali Sonel, katılımcılarla tek tek tokalaşarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.


Kentteki program kapsamında Vali Sonel ve beraberindekiler, huzurevi, devlet hastanesi, rehabilitasyon merkezi, jandarma komutanlığı, tugay komutanlığı ile emniyet personelini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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