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Tunceli'de belediye hizmetlerine yeni yılda zam yok

Tunceli’de, 2019 yılında başta su ve ulaşım olmak üzere belediye tarafından sunulan birçok hizmete zam yapılmayacağı bildirildi.

Tunceli'de, 2019 yılında başta su ve ulaşım olmak üzere belediye tarafından sunulan birçok hizmete zam yapılmayacağı bildirildi.


Tunceli Belediyesi, Kasım ayında yaptığı meclis toplantısında, 2019 yılında başta su ve ulaşım olmak üzere ilan ve reklam vergisi, araç ve iş makinası kiralama gibi birçok hizmete zam yapılmaması kararı aldı.


Belediye hizmetlerinde vatandaşların bütçesi düşünülerek herhangi bir artışa gidilmezken, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2018 yılı ücret tarifesiyle devam edileceği mesken su ücreti tonunun 2 lira 46 kuruş, toplu ulaşım ücreti olarak ise öğrenci 1, diğer vatandaşlar ise 1 lira 25 kuruş ödemeye devam edeceği aktarıldı.


Vatandaşların aile ekonomisini düşünerek böyle bir karar aldıklarını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Vatandaşlarımıza destek olmak nedeniyle, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere 2019 yılında herhangi bir zam yapılmayacak.Sunulan hizmetlerde özellikle içme suyu ve belediye otobüslerimiz başta olmak üzere belediyemizce sunulan birçok hizmete zam yapılmayacak. Vatandaşlarımızın aile ekonomisine katkı sunmak İçin böyle bir karar aldık. Tunceli'mize hayırlı olsun” dedi.

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