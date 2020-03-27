Tunceli'de benekli Anadolu semenderi ailesi görüntülendi

Tunceli'de yağmurların ardından uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi ailesi görüntülendi.

Tunceli'de son birkaç gündür devam eden yağmurun ardından kentin farklı noktalarında uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan "benekli Anadolu semenderleri" ortaya çıktı. Çoğunlukla Çemişgezek ilçesinde Tağar Vadisi'nde görülen semenderler doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, semenderleri fotoğraflama keyfini yaşadı. Arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı için Tagar Vadisi'ne giden Onur Balcı, “Burada semender ailesine denk geldik ve fotoğrafladık. Bu türlere herkesin sahip çıkması gerekiyor” dedi.

Kentte semenderler ilk kez 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde tespit edilmişti. Semenderler, uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınması gereken bir tür olarak biliniyor.