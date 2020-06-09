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Tunceli'de benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderleri görüntülendi.


Kentte çoğunlukla Çemişgezek ilçesinde Tağar Vadisi'nde görülen semenderler, bu kez Pülümür ilçesinde 2 farklı köyde görüldü. Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, Kangallı köyünde, Celal Çelik ise Mezra köyünde benekli anadolu semenderinin fark ederek görüntüledi. Genelde yağmur sonrası ortaya çıkan semenderlerin, son yıllarda bölge genelinde daha fazla görülmeye başlandığı öğrenildi.


2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde tespit edilen benekli semenderlerle ilgili her yıl izleme çalışması yapıldığı bildirildi.

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