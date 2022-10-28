Tunceli'de beton mikseri devrildi

Tunceli'de beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Dereköy köyüne hazır beton götüren ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 DF 012 plakalı beton mikseri, Kırkmeşe köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, köy yolu ulaşıma kapandı. Araçta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.