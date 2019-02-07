İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tunceli'de "Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” oranı yüzde 100 oldu

Tunceli’de yapılan okul sağlığı ile ilgili toplantıda, "Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” oranının kentte yüzde yüz olduğu açıklandı.

Tunceli'de yapılan okul sağlığı ile ilgili toplantıda, "Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” oranının kentte yüzde yüz olduğu açıklandı.


İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle "Okul Sağlığı Korunması ve Geliştirilmesi Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Dr.Sercan Özaydın, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri, hastane başhekimleri, okul ile kurum müdürleri katıldı.


İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, sahada yürütülen özverili çalışmalar sonucu 2017 yılında il genelindeki tüm okullarda “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.


Başarının yakalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Dr. Özaydın, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydetti.


İl Sağlık Müdürlüğü personeli Serdar Çetindağ, Diyetisyen Ebru Tekin ve Uzman Dr. Gözde Temiz'de toplantıda katılımcılara sunum yaparak bilgi verdi.


Katılımcılara teşekkür belgesi verilmesinin ardından program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.