Tunceli'de "Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” oranı yüzde 100 oldu

Tunceli'de yapılan okul sağlığı ile ilgili toplantıda, "Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” oranının kentte yüzde yüz olduğu açıklandı.

İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle "Okul Sağlığı Korunması ve Geliştirilmesi Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Dr.Sercan Özaydın, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri, hastane başhekimleri, okul ile kurum müdürleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, sahada yürütülen özverili çalışmalar sonucu 2017 yılında il genelindeki tüm okullarda “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.

Başarının yakalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Dr. Özaydın, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli Serdar Çetindağ, Diyetisyen Ebru Tekin ve Uzman Dr. Gözde Temiz'de toplantıda katılımcılara sunum yaparak bilgi verdi.

Katılımcılara teşekkür belgesi verilmesinin ardından program sona erdi.