Tunceli'de bıçaklanarak öldürülen anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bıçaklanarak öldürülen anne ve oğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Halen gizemini koruyan cinayet olaylarıyla ilgili polisin titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 çocuk annesi 61 yaşındaki Gülsüm Taş ile 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş, evlerinde bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırmıştı. Gülsüm Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybederken, oğlu Cafer de bugün hayatını kaybetti.

Anne ve oğlu son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden anne Gülsüm ve oğlu Cafer Taş, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Tunceli'nin Pertek İlçesi'ne getirildi.Anne ve oğlu için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene ilçe Belediye Başkanı Ruhat Alan, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Anne ve oğlu namaz sonrası Kaledibi Mahallesi İlçe Mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cinayeti çözmek için özel ekip görevlendirildi

Öte yandan gizemini koruyan cinayetlerle ilgili Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nün özel ekip görevlendirdiği öğrenildi. Ekiplerin ilk günden itibaren bölgede çalışma yapmaya başladığı, şüpheli veya şüphelilerin tespiti için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.