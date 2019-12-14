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Tunceli'de bin çocuk, sinema ile buluşturuldu

Tunceli’de “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi ile bin öğrencinin sinema ile buluşturuldu.

Tunceli'de “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi ile bin öğrencinin sinema ile buluşturuldu.


Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyeler Birliği arasında imzalanan “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019” projesi kapsamında Tunceli merkez ve ilçelerdeki toplam bin öğrencinin sinemaya götürüldüğü bildirildi.


Projenin öğrencilerin hayal güçlerinin gelişmesine imkan sağlayıp, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler geliştirmek amacıyla imzalandığı aktarılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında," Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019'' etkinliği kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerindeki toplam bin öğrencimiz sinema ile buluşturuldu. Merkez ve ilçelerimizden gelen öğrencilerimiz düzenlenen sinema günleri ile arkadaşlarıyla birlikte film izleme keyfini yaşadı" denildi.

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