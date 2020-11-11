Tunceli'de binlerce fidan toprakla buluştu

Tunceli'de Milli Ağaçlandırma günü nedeniyle binlerce fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” seferberliği kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de belirlenen noktalarda fidan dikimi gerçekleştirildi. Nazımiye İlçesi'nde bulunan Düzgün Baba Cemevi bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine de Vali Mehmet Ali Özkan ilçe Kaymakamı Uğur Tutkan, Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, kurum amirleri ile cemevi dede ve yöneticileri katıldı.

Kent genelinde kampanya kapsamında 327 bin ağaç dikimi gerçekleştirileceğini aktaran Vali Özkan, “İnşallah Düzgün Baba'nın huzurunda Allah niyazlarımızı kabul eder. Ağaçlarımız boy verir” dedi.

Kentte Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü'nde de de fidan dikme etkinliği düzenlendi. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan ile üniversitenin akademik ve idari personelinin katımıyla yüzlerce ağaç toprakla buluşturuldu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Munzur Üniversitesi hem sosyal donatılarıyla hem peyzajı ve yeşilliği ile Tunceli'ye yakışır bir kampüse kavuşmuş bulunuyor. Bugün yüzlerce ağacı toprakla buluşturduk. Önümüzdeki hafta da oluşturacağımız özel ormanlık alanda bin 500 civarında ağaç dikeceğiz” dedi.