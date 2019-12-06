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Tunceli'de "Bir Fincan Kahvenin, Kırk Yıl Hatrı Var" Projesi

AK Parti Tunceli teşkilatı tarafından başlatılan "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatrı var" projesi kapsamında bin ailenin ziyaret edildiği bildirildi.

AK Parti Tunceli teşkilatı tarafından başlatılan "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatrı var" projesi kapsamında bin ailenin ziyaret edildiği bildirildi.


Geçtiğimiz yılın Aralık ayında AK Parti Tunceli İl Başkanlığı Kadın Kolları Teşkilatı tarafından “Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatrı var” projesi başlatıldı. Proje kapsamında şuana kadar bin hanenin ziyaret edildiği bildirildi.


2018 yılı Aralık ayında başlayan projeleri hakkında bilgi veren Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör," Kadın kolları teşkilatı olarak tam bir yıldır hem şehir merkezimizde hem de ilçelerimizde aralıksız olarak projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hane ziyaretleri programlarımızı değişik temalarda ele alıyoruz. Bu temalardan biri de bir fincan kahve ile oluşan kırk yıllık hatır ve vefa adımı. Projemiz kapsamında bin hanemizi ziyaret edip hem Türk kahvesi hemde fincan takımlarımızı takdim ettik. Kadınlarımıza yönelik mahalle programlarımız kapsamında İl Başkanımız Fatih Tek'in destekleriyle çalışmalarımızı 2020 yılında da planlayıp sürdüreceğiz"dedi.

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