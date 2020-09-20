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Tunceli'de bir köy 5 kişide koronavirüs tespit edilince karantinaya alındı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı karantinaya alındı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre , Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.


Kararın ardından 255 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

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