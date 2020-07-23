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Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Bozağaç Köyü’nde 2 kişide Korona Virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine köy 14 gün süreyle karantina ilan edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'ne bağlı Bozağaç Köyü'nde 2 kişide Korona Virüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine köy 14 gün süreyle karantina ilan edildi.


Çemişgezek Kaymakam Vekili Cuma Emeç başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Bozağaç Köyü'nde 23 Temmuz 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.


Karantina süresince giriş çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kontrollü bir şekilde sağlanacağı ve ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

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