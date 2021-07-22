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Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrası, artan Covid-19 vakaları sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrası, artan Covid-19 vakaları sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde, Covid-19 vakası görülmesi ve görülen vakanın temaslı sayısının fazla olması sebebiyle; 21 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yenidoğdu köyü ve Sorpiyen mezrasının 10 gün süre ile karantinaya alındığı belirtildi.

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