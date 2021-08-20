Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir köy Covid-19 vaka sayısının artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Konuya ilişkin Tunceli Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Topuzlu köyünde son dönem Covid -19 pozitif hasta sayımızın artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle yüksek risk teşkil ettiğinden, 19.08.2021 tarihinden itibaren 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.