İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli'de bir köy karantinaya alındı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir köy Covid-19 vaka sayısının artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir köy Covid-19 vaka sayısının artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Konuya ilişkin Tunceli Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Topuzlu köyünde son dönem Covid -19 pozitif hasta sayımızın artması, mevcut delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle yüksek risk teşkil ettiğinden, 19.08.2021 tarihinden itibaren 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.