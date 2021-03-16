Tunceli'de bir köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı

Tunceli'de bir köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bir kişi de İngiliz varyantı virüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 10 gün süreyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken jandarma ekiplerinin kontrol noktası oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kentin vaka sayısı bakımından orta risk grubu olan sarı kategoriden yüksek risk grubu olan turuncu kategoriye girdiğini söyledi.

Valiliğin resmi sosyal hesabından açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Maalesef Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu haritada orta risk grubundan (sarı kategori) yüksek risk grubuna (turuncu kategori) girdiğimiz görülmektedir. Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna (kırmızı kategori) girmemiz kaçınılmaz olacaktır. Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, işyerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır. Kıymetli hemşehrilerimiz, Covid-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz. Lütfen il dışı seyahatlerimizi erteleyelim. Yurt dışından ya da il dışından geldiyseniz kendimizi evde bir süre izole edelim. Buluşmaları güzel günlere erteleyelim. Aşı sıramız geldiğinde aşımızı olalım” dedi.