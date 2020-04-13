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Tunceli'de bir köydeki karantina kaldırıldı

Tunceli’nin Mazgirt İlçesi’ne bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart tarihinde ilan edilen korona virüs karantinası kaldırıldı.

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart tarihinde ilan edilen korona virüs karantinası kaldırıldı.


Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde bir ailede Covid -19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 28 Mart tarihinde karantinaya alınmıştı. Yaklaşık 80 nüfusun bulunduğu köye giriş çıkışlar kapatılmış, pozitif çıkan vakalar ise Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Köyde başka vaka görülmemesi üzerine karantina bugün itibariyle kaldırıldı.


Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "28 Mart 2020'de 2 vatandaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararınca karantina altına aldığımız Mazgirt Geçitveren köyümüzde herhangi bir yeni vakanın çıkmaması üzerine, Karantina 13 Nisan 2020 itibarıyla sona erdirilmiştir" dedi.

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