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Tunceli'de bir sığınak imha edildi

Tunceli’nin Ovacık kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda bir sığınak imha edildi, çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda bir sığınak imha edildi, çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık kırsalında gerçekleştiren operasyonda 1 sığınak imha edilmiştir. Sığınak içerisinde, 1 adet bilgisayar, 3 adet sözde örgüt bağış koçanı ve muhtelif miktarda dijital meteryal ele geçirilmiştir” denildi.

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