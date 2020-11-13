Tunceli'de "Bitkisel Üretimi Artırma" projesi

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde “Bitkisel Üretimi Artırma” projesi kapsamında 12 tarım makinesi alınarak çiftçilerin kullanımına sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hozat İlçesi'nde Bitkisel Üretimi Artırma projesi hazırlandı. Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında taş toplama, pnömatik ekim , sırt atömizeri, ceviz silkme, pülverizatör, selektör, hububat ekim , dip kazan, çapa , ceviz yeşil kabuk soyma makineleri ile yüksek dal budama testeresinden oluşan 12 tarım aleti alındı.Alınan tarım aletlerinin açılışı için tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Cuma Emeç, Belediye Başkanı Seyfi Geyik, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.Kurdele kesilerek tarım makineleri üreticilerin kullanımına sunuldu.

Projede emeği geçenlere teşekkür ederek Kaymakam Cuma Emeç, “Bitkisel Üretimi Artırma” projesi ile bölge tarımında önemli artış olacağını kaydetti.