Tunceli'de boz ayı görüntülendi

Tunceli’de bir vatandaş denk geldiği boz ayıyı takip edip kameraya çekti.
Tunceli'de bir vatandaş denk geldiği boz ayıyı takip edip kameraya çekti. Takip edildiğini fark eden ayı, hızlıca bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yabanda boz ayıya denk gelen Ali Taşkın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Taşkın, ayıyı bir süre takip ederek görüntüledi. Takip edildiğini fark eden ayı, kısa bir duraksamadan sonra hızlıca bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.