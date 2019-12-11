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Tunceli'de boz ayı ve su samuru telef oldu

Tunceli’de bir boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülürken, su samuru da köpeklerin saldırısında telef oldu.

Tunceli'de bir boz ayı kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülürken, su samuru da köpeklerin saldırısında telef oldu.


Ayının öldürülmesi olayı Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koruma altında bulunan bir boz ayı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen ayıyı gören yöre sakinleri, fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin ayıyı telef eden şahıs veya şahısları bulmak için detaylı çalışma yaptığı bildirildi.


Öte yandan, merkez Kutudere mevkiinde de yine koruma altında bulunan bir su samuru telef oldu. Su samurunun köpeklerin saldırısı telef olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

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